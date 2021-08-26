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Экономика26 августа 2021 9:14

Аналитик перечислил события осени, которые скажутся на курсе рубля

Пока российская валюта продолжает укрепляться
Елена АКИМОВА
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Аналитик перечислил события осени, которые скажутся на курсе рубля

Аналитик перечислил события осени, которые скажутся на курсе рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов перечислил события, которые скажутся на российской валюте осенью 2021 года.

В обозримом будущем влияние на рубль окажет ежегодный симпозиум в Джексон Хоуле, который пройдет в онлайн-формате 27 августа.

На мероприятии ждут комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла по монетарной политике и покупке активов. Если позитивные прогнозы подтвердятся, то доллар получит импульс для укрепления.

Еще одно важное событие - это заседание стран-членов ОПЕК+, которое намечено на 1 сентября. А переговорах примут решение относительно ослабления квот на добычу нефти. Негативно на рубле также скажется увеличение добычи сланцевой нефти в США.

А вот в поддержку рубля будет выступать старт налогового периода в России. В конце августа экспортеры активно продают валюту и покупают рубли для расчетов в ФНС.

- Таким образом, пара рубль/доллар в начале осени может находиться в коридоре 72,5-75 руб, а рубль/евро - 86-88 руб, - комментирует аналитик «Российской газете».

В свою очередь финансовый аналитик Дмитрий Голубовский полагает, что начало осень для рубля будет не столь оптимистичным. По его прогнозам российская валюта начнет сдавать свои позиции и отыграет потерянное только к ноябрю.

- Рубль может упасть в районе 77 рублей, а потом, в ноябре, начнет укрепляться. Это будет сезонный рост рубля, - отметил аналитик в беседе с 5-tv.ru.