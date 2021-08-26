Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 августа 2021 9:17

Специалист Минздрава назвала 22 недели беременности оптимальным сроком для вакцинации

Наталья Долгушина отметила, что во время беременности коронавирус особенно опасен для женщин из групп риска
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Специалист Минздрава назвала 22 недели беременности оптимальным сроком для вакцинации

Специалист Минздрава назвала 22 недели беременности оптимальным сроком для вакцинации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оптимальным для вакцинации против коронавирусной инфекции является срок беременности после 22-х недель. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин российского министерства здравоохранения Наталья Долгушина.

Эксперт напомнила, что в стране в настоящее время к применению во время беременности разрешена вакцина «Спутник V».

- Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22-х недель. Коронавирус опасен для беременных, он приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности, - отметила она в ходе беседы с журналистами.

По словам Натальи Долгушиной, во время беременности коронавирус особенно опасен для женщин из групп риска, например, для тех, кто страдает от ожирения, заболеваний сердца и сосудов или хронических болезней легких. Для профилактики тяжелой формы и летальности от коронавируса необходимо протий вакцинацию, подчеркнула эксперт.