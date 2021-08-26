Специалист Минздрава назвала 22 недели беременности оптимальным сроком для вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оптимальным для вакцинации против коронавирусной инфекции является срок беременности после 22-х недель. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин российского министерства здравоохранения Наталья Долгушина.

Эксперт напомнила, что в стране в настоящее время к применению во время беременности разрешена вакцина «Спутник V».

- Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22-х недель. Коронавирус опасен для беременных, он приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности, - отметила она в ходе беседы с журналистами.

По словам Натальи Долгушиной, во время беременности коронавирус особенно опасен для женщин из групп риска, например, для тех, кто страдает от ожирения, заболеваний сердца и сосудов или хронических болезней легких. Для профилактики тяжелой формы и летальности от коронавируса необходимо протий вакцинацию, подчеркнула эксперт.