Вузы России объявили дополнительный набор из-за отмены второй волны зачисления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые высшие учебные заведения в России не смогли набрать нужное число первокурсников на фоне отмены второй волны зачисления и объявили дополнительный набор. Об этом в четверг, 26 августа, пишет «Коммерсантъ».

О дополнительном наборе на платные места объявили несколько факультетов МГУ, допнабор на бюджетные места объявили Иркутский и Севастопольский госуниверситеты. Представители Воронежского государственного технического университета сообщили, что дополнительные бюджетные места пользуются чрезвычайным спросом.

Кроме того, о дополнительном зачислении сообщили МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ, некоторые из них готовы взять абитуриентов на бюджетные места. Глава профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин предположил, что к такой ситуации привели новые правила приема.

- Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то, - сообщил он.

Дело в том, что в 2021 году была отменена вторая волна зачисления. Вместо нее абитуриентам разрешили подать документы на больше направлений, однако перед зачислением поступающие должны определиться и подтвердить свое согласие только на одном факультете в одном институте.

При этом отмену второй волны глава Минобрнауки России Валерий Фальков объяснил «в том числе пожеланиями вузов и самих абитуриентов». По его словам, система двух волн тоже многим не нравилась.