Forbes назвал крупнейших инвесторов в благотворительность и экологию в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журнал Forbes впервые составил рейтинг импакт-инвесторов России, в котором учитывались затраты бизнесменов на благотворительность, социальные проекты и защиту природы с 2010 года. Рейтинг, опубликованный в четверг, 26 августа, возглавил экс-заместитель главы российского Минкомсвязи, генеральный директор и основатель стартапа по производству электромобилей Arrival Денис Свердлов.

Список был основан на «валюте добра» - подсчете средств, направленных предпринимателями на благотворительность или вложенных другим образом в конкретных экологических и социальных проблем. Данные о затратах на благотворительность, социальные и экологические проекты предоставил 31 человек из рейтинга 200 самых богатых бизнесменов страны. Совокупная «валюта добра» всех участников списка составила 31,5 миллиарда долларов.

Денис Свердлов, который возглавил рейтинг, является руководителем компании по полностью «зеленому» производству коммерческих электромобилей Arrival. «Валюта добра» бизнесмена составляет 5,65 миллиарда долларов – почти 18 процентов от совокупного показателя.

Второе место в списке занял глава USM Holdings Алишер Усманов с 2,99 миллиарда долларов инвестиций, третье место – владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с 2,53 миллиарда.

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