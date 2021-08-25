Основательница Wildberries возглавила рейтинг самых богатых женщин России

Предприниматель, основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг богатейших жительниц России. Ее состояние эксперты оценили в 13 миллиардов долларов. Список в среду, 25 августа, опубликовал журнал Forbes.

Предпринимательница и вдова бывшего московского мэра Сергея Лужкова Елена Батурина по итогам текущего 2021 года опустилась в списке самых богатых россиянок на второе место. По информации издания, в настоящее время ее состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов, как и в прошлом году. Третье место в рейтинге заняли совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова со своей семьей, а на четвертой позиции стоит дочь акционера «Лукойла» и владельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна Екатерина. Состояние последней составило 900 миллионов долларов.

Отмечается также, что совокупное состояние участниц списка самых богатых женщин России за год увеличилось с 10,7 миллиарда до 25,3 миллиарда долларов.

Накануне журнал Forbes назвал Рианну долларовым миллиардером и богатейшей певицей в мире.