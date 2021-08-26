Франция прекратит эвакуацию из Кабула вечером 27 августа 2021 Фото: REUTERS

Власти Франции приняли решение прекратить операцию по эвакуации из афганской столицы Кабула с вечера завтрашнего дня. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил глава французского правительства Жан Кастекс во время своего выступления в эфире радиостанции RTL.

- Мы будем продолжать эвакуацию только до вечера 27 августа. Дальше мы не сможем проводить операции по эвакуации из кабульского аэропорта, - сказал премьер-министр.

По словам Жана Кастекса, Франция уже приняла на своей территории около 2,5 тысячи эвакуированных французов и афганцев, жизнь которых на территории Афганистана могла находиться под угрозой.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне представитель американского министерства обороны генерал-майор Хэнк Тейлор заявил, что в последние дни до 31 августа Соединенные Штаты сфокусируются на эвакуации своих военных с территории Афганистана.