В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей во флаконах Фото: REUTERS

Власти Японии приняли решение приостановить использование вакцины против коронавирусной инфекции Moderna после того, как в партии были обнаружены неизвестные примеси. Данная партия была произведена на территории Испании. Об этом в четверг, 26 августа, пишет издание Kyodo.

Сообщается, что вчера японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния объявило о приостановке использования около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna, а также начало проверку в связи с произошедшим. Размер частиц неизвестной примеси составляет несколько миллиметров. Препараты, в которых нашли дефект, находились в центрах вакцинации в пяти префектурах государства, в том числе в Токио.

В настоящее время на территории Японии кроме препаратов Moderna применяются вакцины против коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

Накануне в центре имени Гамалеи заявили, что российская вакцина «Спутник V» переносится лучше, чем препараты Pfizer и Moderna.