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Политика26 августа 2021 10:17

«Ростех» создал новую парашютную систему для десантирования на воду военных водолазов

Новинка имеет возможность крепления грузовой обвязки
Абдулла ШАКИРОВ
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«Ростех» создал новую парашютную систему для десантирования на воду военных водолазов

«Ростех» создал новую парашютную систему для десантирования на воду военных водолазов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» создал новую парашютную систему для десантирования на воду военных водолазов в полной экипировке.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга, система позволяет водолазам быстро и безопасно освободиться от парашюта, уйти под воду и начать выполнять боевую задачу. В парашютной системе есть возможность крепления грузовой обвязки, благодаря чему десантники могут доставлять к месту высадки габаритное оборудование. Разработка находится на финальном этапе испытаний.

Как писал сайт kp.ru, весной 2021 «Технодинамика» показали МЧС новую аварийно-спасательную парашютную систему для спасения людей из высотных зданий при пожарах. Она получила название «Шанс». В конструкцию входят ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов.

Напомним, ранее «Ростех» разработал подвесную парашютную систему для собак.