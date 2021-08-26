Минобороны развернет загоризонтные станции «Контейнер» вдоль границы России. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Российское министерство обороны решило развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер» вдоль границы страны. Данные станции могут обнаруживать самолеты потенциального противника на дальности в три тысячи километров. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил генеральный директор Концерна «РТИ системы» Юрий Аношко на «Армии-2021».

- Военное ведомство принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций. Их развернут вдоль нашей границы. РЛС «Контейнер» используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы. За этот счет станции могут «заглянуть» за радиогоризонт, - объяснил Юрий Аношко в интервью РИА Новости.

Он добавил, что первая подобная станция была построена в Мордовии. Она позволяет следить, в частности, за территорией Европы. Станция может «видеть» любые воздушные суда, в том числе класса «стелс», а дальность обнаружения достигает трех тысяч километров.

Накануне Денис Мантуров сообщил, что российская авиационная промышленность по заказу Минобороны начала разработку нового самолета «Судного дня», который придет на замену Ил-80.