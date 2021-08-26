Российские радиолокационные станции системы «Воронеж» намерены модернизировать до «Яхромы». Фото ТАСС/ Вадим Савицкий

Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении типа «Воронеж» в скором времени планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». Об этом в четверг, 26 августа, рассказал генеральный директор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

- Новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. Мы будем доводить их до этого уровня во время модернизации. Станции «Яхрома» будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью. Кроме того, будет создана технология автоматизированной системы цифрового двойника, которая позволяет отслеживать состояние станций, - объяснил специалист в интервью РИА Новости.

По словам Юрия Аношко, автоматизация «Яхромы» предполагает упрощение эксплуатации станции. При этом боевой расчет этой станции будет меньше, чем на «Воронеже».

Российская система предупреждения о ракетном нападении находит и получает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении. Станции «Воронеж» создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.

Как писал сайт kp.ru, ранее Юрий Аношко сообщил, что Минобороны РФ планирует развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер» вдоль границы государства.