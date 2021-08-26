Ученые выявили связь вакцины Pfizer/BioNTech с болезнями сердца Фото: REUTERS

Использование вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компаниями Pfizer Inc и BioNTech SE незначительно повышает вероятность возникновения болезней сердца, выяснили ученые.

В исследовании, опубликованном в научном журнале New England Journal of Medicine, говорится, что применение препарата Pfizer/BioNTech может провоцировать миокардит. Израильские и американские ученые сравнивали вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей, которые ранее не болели коронавирусом, а также у переболевших и не переболевших COVID-19. Вероятность возникновения миокардита составила от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек.

Как отмечается в исследовании, риск заболевания гораздо выше у тех, кто болен коронавирусом. Также сообщается, что вакцина Pfizer/BioNTech незначительно повышает вероятность аппендицита, перикардита и аритмии

Как писал сайт kp.ru, В Швейцарии 128 человек умерли после прививки от коронавируса в 2021 году. С начала года врачи получили 4 319 уведомлений о «предположительно нежелательных эффектах» препаратов, 704 из них касались вакцины Pfizer/BioNTech.