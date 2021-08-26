Кузнецова оценила положение детей-инвалидов в России

Анна Кузнецова - уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, как закон о воспитании поможет в принятии детей с инвалидностью в обществе. По ее мнению, для людей с ограниченными возможностями важно создавать не только доступную среду, но и среду принятия.

“Про образование у нас много говорится. Про ЕГЭ только ленивый не высказался, а вот не менее важный пункт в становлении человека – воспитание, кажется, что потеряли по дороге. Сейчас закон о воспитании принят, и я надеюсь, что у нас начнет формироваться доступная среда, или, если говорить иначе, такая среда принятия, о которой говорим. Ведь здесь важны не только пандусы, но и еще открытые сердца”, - рассказала Кузнецова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Детский омбудсмен также подчеркнула, что негативное отношение к детям-инвалидам говорит только о том, что система подкачала - не воспитала россиян с мыслью о том, как правильно относиться к людям с ограниченными возможностями. По словам Кузнецовой, воспитание должно начинаться с малого - хотя бы с социальной рекламы, которая покажет, что дети-инвалиды достойны не меньшего, чем здоровые дети.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России регулярно расширяется список законов и подзаконных актов, регулирующих права инвалидов. Например, в июле президент Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов в общественных местах - вместе со своими сопровождающими они могут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе и социальных учреждениях.