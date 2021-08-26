Суд продлил томскому мэру Кляйну домашний арест на три месяца

Томичи встречают мэра у здания суда аплодисментами. Фото: Валерий Доронин.

Томичи с нетерпением ждут развязки громкого уголовного дела в отношении градоначальника. Вчера после длительного перерыва возобновился судебный процесс, в результате которого домашний арест мэру Кляйну продлен еще на три месяца. А томичи никак не могут понять: за что судят мэра?

Пункт обвинительного заключения сухо констатирует: ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По материалам следствия, мэр И. Кляйн в корыстных интересах отклонил заявление предпринимателя об изменении территориальной зоны его земельного участка, не допустив комплексной застройки в микрорайоне Мокрушинский. О транспортном коллапсе в этом микрорайоне не говорил в Томске только ленивый, какая уж тут еще одна новостройка… Получается, мэра закрыли на месяцы сначала в СИЗО, потом перевели на домашний арест за то, что он защищал интересы томичей?

Прокурор, представляя доводы в пользу домашнего ареста в отношении Кляйна, утверждал, что в противном случае подсудимый может воздействовать на свидетелей или даже скрыться от правосудия. Да и общественный резонанс, который возник в Томске в связи с делом Кляйна, мешает спокойному течению судебного процесса…

На все доводы обвинения Иван Кляйн отвечал, что главный человек, который хочет добиться истины как можно скорее и вернуть свое доброе имя и репутацию – это он сам. И в его интересах, в том числе по медицинским причинам, не затягивать процесс, а всячески содействовать его завершению. За месяцы следствия и судебного процесса мэр Томска перенес две сложные хирургические операции, а, выписавшись из клиник, сразу же явился в суд. Продолжение домашнего ареста – это снова жизнь без обязательных для пациента с такими заболеваниями прогулок и физических нагрузок… А что касается общественного резонанса – то не с его подачи он начался в Томске. Но суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Мэр Кляйн продолжает настаивать, чтобы рассмотрение его дела было открытым для жителей. А обычные горожане собираются перед зданием суда в дни заседаний, встречая машину с мэром дружными аплодисментами. Как народного артиста. Честно говоря, такого в Томске еще не бывало…

Продолжение темы – в статье «Мэр Томска Иван Кляйн: жертва или герой?»

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