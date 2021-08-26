Центробанк закупил валюту на 14,3 миллиарда рублей

Центробанк поднял ключевую ставку до 6,5% годовых. Фото: Shutterstock

Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 14,3 миллиарда рублей. К покупкам валюты Центробанк вернулся с 15 января 2021 года, за этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 1 триллиона 308,2 миллиарда рублей, сообщает регулятор на своем сайте.

ЦБ делает это в соответствии с бюджетным правилом - сверхдоходы от нефти, проданной выше заложенных в бюджете 40 долларов за баррель, регулятор может тратить на покупку валюты для Минфина. По замыслу правительства, с помощью такого подхода российская экономика должна снизить многолетнюю зависимость от цен на нефть и избавиться от риска инфляции и роста импорта в ущерб национальной экономике.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможности всплеска инфляции в России. По его словам, Банк России и правительство контролируют данную ситуацию, и принимаемых ими мер достаточно.