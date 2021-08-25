Кремль: ЦБ и правительство контролируют ситуацию с инфляцией

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможности всплеска инфляции после новых социальных выплат, отметив, что Банк России и правительство контролируют данную ситуацию, и принимаемых мер достаточно.

«В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о рисках роста инфляции из-за единовременных выплат российским пенсионерам и военным, о которых накануне объявил президент России Владимир Путин.

Как отметил Песков, консенсуса у аналитиков по вопросу влияния выплат на инфляционные процессы отсутствует, и существует аргументированная точка зрения, что эти выплаты существенно не подстегнут инфляцию.

«Безусловно, и Центробанк, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем», - отметил он.

Напомним, в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» в минувшие воскресенье, 22 августа, российский лидер заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, а также предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле сообщили, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в РФ. Позже глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, единовременные данные выплаты будут обеспечены за счет дополнительных доходов бюджета.