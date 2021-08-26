Песков: Лишение статуса иноагента занимает год, пока этой возможностью никто не воспользовался

Лишение статуса иноагента занимает год, пока этой возможностью никто не воспользовался, сообщил Песков Фото: REUTERS

Процедура выхода из статуса иностранного агента занимает один год, пока этой возможностью никто в России не воспользовался, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, признание СМИ или НКО иноагентом не значит, что они должны быть закрыты или прекратить свою работу. По словам Пескова, главная задача состоит в том, чтобы информировать граждан.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель Кремля заявил, что внесение телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иностранных агентов не было согласовано с Кремлем, поскольку данное решение было полностью в компетенции Министерства юстиции России.

Напомним, на прошлой неделе Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории»* и телеканал «Дождь»*. Иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds*, которое зарегистрировано в Латвии, и ООО «Телеканал «Дождь»*.

*Издания, признанные в России СМИ-иноагентами