Эксперты рынка недвижимости спрогнозировали рост спроса на жилье осенью 2021 года

Пока предпосылок для снижения цен нет Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты рынка недвижимости спрогнозировали, как изменятся цены на жилье осенью 2021 года. По прогнозам экспертов, спрос на новостройки будет сохраняться на высоком уровне. Это будет подогревать цены, которые устремятся вверх.

Еще один фактор, который отразится на спросе – это увеличение ключевой ставки ЦБ. Люди будут стараться купить жилье сейчас, пока условия по жилищным кредитам не ужесточились. Такой прогноз дает руководителя аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов.

Скачкообразный рост цен на недвижимость сместил спрос с Москвы не только на Подмосковье, но и на другие регионы центральной части страны, обладающие хорошим инвестиционным потенциалом.

- На первичном рынке спрос будет поддерживать программа льготной ипотеки. Но она будет актуальна для регионов, где можно уложиться в лимит 3 миллионов рублей, - рассуждает руководитель отдела продаж девелоперской компании "Мармакс" Анна Терехова.

Ждать, что цены на недвижимость будут падать – не стоит. Из-за дорожающих стройматериалов все будет только расти.

- Возможно небольшое замедление даст прирост рабочей силы на стройплощадках. Если ситуация с коронавирусом нормализуется, то на стройках скоро снова появятся мигранты. Стоимость их услуг ниже, что повлияет на себестоимость квадратного метра. Но снижение будет очень выборочно, - комментирует Life.ru коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко.

Предпосылок для того, чтобы осенью снизились цены на вторичное жилье – тоже нет. Если какие-то изменения с конъюнктурой вторичного рынка все-таки произойдут, то средние показатели по стоимости квартир могут на 2–3% опуститься.