Суд впервые оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой судья судебного участка Таганского района российской столицы оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в России персональные данные пользователей. Об этом в четверг, 26 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Роскомнадзора.

Это первый штраф, вынесенный российским судом в отношении WhatsApp. Мессенджер оштрафовали по части восьмой статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, которая для юридических лиц предполагает наказание от одного до шести миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, накануне в судебном участке Таганского района Москвы предупреждали о штрафе до шести миллионов рублей, который грозит мессенджеру WhatsApp по статье о «невыполнении оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения, уточнения или извлечения персональных данных» россиян.