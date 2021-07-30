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Общество30 июля 2021 17:20

WhatsApp грозит штраф 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

Накануне за аналогичное нарушение на три миллиона оштрафовали Googgle
Источник:kp.ru
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WhatsApp грозит штраф 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

WhatsApp грозит штраф 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджеру WhatsApp грозит штраф в 6 миллионов рублей из-за отказа локализовать данные пользователей в России, сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.

Протокол уже поступил в суд. В отношении мессенджера ведется разбирательство по статье КоАП РФ «Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне за аналогичное нарушение московский суд оштрафовал корпорацию Google на три миллиона рублей. Это первый штраф для компании за отказ локализовать данные российских пользователей.

Напомним, 10 июня 2021 суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 17 миллионов рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. В тот же день суд наложил штраф на Telegram на десять миллионов рублей также за отказ удалить нелегальный контент.