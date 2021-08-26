Следователь впервые рассказал о пяти предсмертных записках маршала Ахромеева

Герой Советского Союза, маршал Сергей Ахромеев. Фото: Малышев Николай, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Герой Советского Союза маршал Сергей Ахромеев перед самоубийством написал пять предсмертных записок. Об этом рассказал следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Союза СССР Леонид Прошкин.

«Была записка, к которой на скрепочке было пришпилено 25 рублей. И написано «Прошу передать эти деньги в буфет, я задолжал буфетчице». Была записка двум своим бывшим коллегам (один из них генерал армии). А также жене и Горбачеву. Президенту он покаялся», – сообщил следователь в интервью сайту kp.ru.

В письме Горбачеву маршал написал, что «попал в нехорошую историю и предал экс-лидера СССР», сказал следователь.

Ранее сайт kp.ru писал, как проходил допрос Горбачева и его семьи после августовского путча 1991 года.