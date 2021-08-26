Самолет ВВС Италии обстреляли во время взлета в аэропорту Кабула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет Военно-воздушных сил Италии C-130J попал под обстрел во время взлета в аэропорту Кабула, рассказали источники в военных кругах.

Инцидент произошел в момент эвакуации. На борту находились 98 гражданских лиц, а также журналисты. Самолет обстреляли из тяжелого автоматического оружия, пишет агентство Agi.

В результате происшествия никто не пострадал. Борт направился в Кувейт, откуда пассажиры будут эвакуированы в Италию.

Как писал сайт kp.ru, ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что порядка 50 человек погибли в кабульском аэропорту с начала эвакуации людей военными Соединенных Штатов Америки.

Напомним, все россияне, которые изъявили желание покинуть Афганистан, были эвакуированы. Из страны были вывезли 360 граждан РФ, их эвакуировали четырьмя бортами. Между тем в спецслужбах Италии опровергли информацию об обстреле самолета в Кабуле, передает Rai News.