Около 50 человек погибли в аэропорту с начала эвакуации в Кабуле

Порядка 50 человек погибли с начала эвакуации в Кабуле Фото: REUTERS

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что порядка 50 человек погибли в кабульском аэропорту с начала эвакуации людей военными Соединенных Штатов Америки.

- В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50 что ли уже погибло человек обычных, — сообщил российский дипломат в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в правительственных кругах США сообщили, что намерены закончить эвакуацию своих граждан из Афганистана в течение 36 часов. В настоящее время в Афганистане остаются порядка 150 американских граждан. Всего же с 14 августа 2021 были эвакуированы 4,7 тысяч американцев. Приоритет в вывозе граждан будет отдаваться сотрудникам, работавшим в посольстве США.

До этого российский посол Дмитрий Жирнов сообщил, что все россияне, которые изъявили желание покинуть Афганистан, были эвакуированы. Из Афганистана были вывезены 360 человек, их эвакуировали четырьмя бортами.