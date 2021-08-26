Глава Минтруда пообещал, что пенсионеры получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей в ближайшее время

Дополнительная выплата - инициатива президента России Владимира Путина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, когда пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, выплату которой 22 августа анонсировал президент РФ Владимир Путин. Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, ожидать поступления средств можно уже в конце следующей недели.

“На сегодняшний день, те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 миллионов 700 тысяч человек”, - заявил Котяков на совещании “Единой России”.

Глава Минтруда добавил, что те пенсионеры, которые не оформили карту и получают пенсию с помощью доставки на дом, также получат выплату в скором времени. Она будет выдаваться с 3 сентября одновременно с получением пенсии.

Как ранее писал сайт kp.ru, инициатива президента по выплате пенсионерам дополнительных средств получила широкую поддержку у населения. Согласно опросу ВЦИОМ, этот шаг одобрили 90% опрошенных россиян.