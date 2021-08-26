В Союзе дачников назвали три главные ошибки при покупке участка Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия коронавируса заставила многих пересмотреть свое отношение к дачным участкам. Шесть соток оказались единственным местом, где можно было безопасно проводить время на улице.

О том, как не попасть впросак, покупая дачу, рассказали эксперты.

Долги и взносы

Решаясь на покупку, стоит первым делом познакомиться с председателем СНТ. От порядочности этого человека во многом будет зависеть комфорт проживания в поселке.

Он расскажет о взносах, на что они расходуются и иных бытовых деталях. Но, самое главное, у председателя можно узнать, числятся ли неоплаченные штрафы за предыдущим владельцем участка.

- Бывает так, что земельный участок стоит 400 тыс. руб., а долг по членским взносам накопился за несколько лет более 100 тысяч, – рассказывает сайту mk.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Нужно уточнить, как оплачиваются счета за электричество. Во многих поселках до сих пор стоит общий счетчик, а деньги с жильцов собирает правление.

- Можно узнать лицевые счета и позвонить по рессурсоснабжающим организациям, чтобы узнать о долгах. Игнорировать эту процедуру нельзя, в противном случае возможны отключения, - советует риэлтор Юлия Дымова.

Как отапливается поселок

Этот вопрос важен не меньше, чем долговые обязательства прежнего владельца. Если к участку подведен газ, то это самый хороший вариант.

Топить электричеством – накладно, счета могут достигать 20 тысяч рублей в месяц. Твердое топливо обойдется дешевле, но мороки с ним больше.

То же касается остальных коммуникаций. Там, где есть центральное водоснабжение проблем меньше. Если же на участке индивидуальная скважина, тогда придется следить и за качеством воды, и за состоянием насосного оборудования, и за чистотой фильтров

- В объявлениях часто указано, что коммуникации проходят по границе участка. Подключиться к ним можно за определённую плату. Ее размер нужно выяснять у поставщика ресурса, - отметил Дымова.

Расходы на содержание

Часто покупая участок люди не могут трезво оценить свои финансовые возможности. Часто текущие расходы по совокупности превышают первоначальные вложения.

- Придется платить членские взносы в СНТ, хотя некоторые уверены, что не обязаны их платить, если они не являются членами товарищества. Но это в корне неверно и противоречит закону, - говорит Никита Чаплин.

По закону платить обязаны все правообладатели земельных участков, которые расположены в границах товарищества.

Например, в подмосковных СНТ годовой платеж составляет 13-15 тысяч рублей. А если дачники решили поставить автоматические ворота на въезде, то их установка стоит 200 тысяч рублей. Сумма делится на всех участников.

- Если кто-то отказывается платить, мотивируя тем, что не будет пользоваться, то это неверная позиция. Если у тебя есть участок, то и обязанность платить. К тому же, закрытая территория СНТ повысит рыночную стоимость дачи, - отметил Чаплин.