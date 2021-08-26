Россию попросили продлить транзит газа через Украину до 2034 года

На Украине попросили продлить транзит российского газа до 2034 года Фото: REUTERS

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон попросил Россию продлить транзит газа через Незалежную до 2034 года.

У Киева нет гарантий, что контракт будет возобновлен, поэтому он ведет переговоры с Берлином и Вашингтоном, отметил Макогон.

- И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет, — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Макогона, только полная загруженность "Северного потока — 2" позволит "Газпрому" отказаться от услуг Украины.

Ранее читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в отношении Москвы будут введены санкции, если российская сторона станет использовать проект газопровода "Северный поток – 2" в качестве политического "оружия". Один из пользователей обратил внимание на то, что благодаря новому трубопроводу "Газпром" избавляется от платы за транзит, что должно положительно сказаться на расходах немцев за отопление.