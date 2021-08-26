Роскомнадзор: Google оплатил штрафов только на 3,5 миллиона рублей из 32,5

Google оплатил в России штрафов только на 3,5 миллиона рублей из 32,5 Фото: REUTERS

Корпорация Google была оштрафована в 2021 году на 32,5 миллиона рублей, однако оплатила только 3,5 миллиона, сообщил Роскомнадзор.

В отношении Google были составлены 15 административных протоколов, из них суд рассмотрел 13. Компания оплатила штрафы за отказ фильтрации поисковой выдачи, неоплаченными остались штрафы за неудаление запрещенной информации и отказ локализовать персональные данные граждан России, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей по делу о нарушении законодательства России в области персональных данных. Корпорация отказалась локализовать базы данных пользователей в России. Это был первый штраф для Google за подобное нарушение.

В мае 2021 Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Кроме того, компанию оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи.