Как минимум 15 человек ранены при взрыве у аэропорта в Кабуле

По крайней мере 15 человек ранены при взрыве у аэропорта в Кабуле Фото: REUTERS

Не менее 15 человек получили ранения разной степени при взрыве у ворот аэропорта в Кабуле. Об этом сообщила телекомпания Al Jazeera.

Дополнительной информации о состоянии пострадавших пока нет. Как передает газета The Wall Street Journal, по предварительным данным, взрыв прогремел рядом с отелем Baron, где останавливались граждане Великобритании перед эвакуацией из страны. Также сообщается, что в результате произошедшего пострадали военные Соединенных Штатов Америки.

Напомним, взрыв произошел в четверг, 26 августа. Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана.

Ранее министерство обороны Великобритании предупреждало, что в ближайшие часы в аэропорту может произойти террористический акт.