Взрыв произошел в военной части Казахстана

В воинской части Казахстана произошел взрыв Фото: REUTERS

В Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел взрыв в воинской части. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Отмечается, что сначала произошло возгорание возле одного из складов.

- В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области, — говорится в сообщении казахского ведомства.

Причины возгорания выясняются. На место происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

Напомним, ранее в аэропорту афганского города Кабул произошел взрыв. Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана. Как минимум 70 человек пострадали. Еще 13 человек погибли. Среди пострадавших и погибших есть военнослужащие Соединенных Штатов Америки.