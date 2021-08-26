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В мире26 августа 2021 18:03

Количество раненных при взрыве у аэропорта Кабула возросло до 50

Ранее сообщалось о 15 пострадавших
Источник:kp.ru
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Количество раненных при взрыве у аэропорта Кабула возросло до 50

Количество раненных при взрыве у аэропорта Кабула возросло до 50

Фото: REUTERS

Количество раненных в результате взрыва рядом с аэропортом Кабула достигло 50 человек, передает телеканал Al Jazeera.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 26 августа, взрыв прогремел недалеко от территории аэропорта Кабула рядом с отелем Baron, где останавливались граждане Великобритании перед эвакуацией из страны.

По информации американской газеты The Wall Street Journal, инцидент произошел у ворот аэропорта. Информацию о взрыве подтвердили в Пентагоне.

Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана.

В администрации Соединенных Штатов Америки сообщили, что террористическая группировка "Исламское государство"* ответственна за взрыв недалеко от аэропорта в Кабуле.

*Запрещенная в России террористическая организация