Количество раненных при взрыве у аэропорта Кабула возросло до 50 Фото: REUTERS

Количество раненных в результате взрыва рядом с аэропортом Кабула достигло 50 человек, передает телеканал Al Jazeera.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 26 августа, взрыв прогремел недалеко от территории аэропорта Кабула рядом с отелем Baron, где останавливались граждане Великобритании перед эвакуацией из страны.

По информации американской газеты The Wall Street Journal, инцидент произошел у ворот аэропорта. Информацию о взрыве подтвердили в Пентагоне.

Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана.

В администрации Соединенных Штатов Америки сообщили, что террористическая группировка "Исламское государство"* ответственна за взрыв недалеко от аэропорта в Кабуле.

*Запрещенная в России террористическая организация