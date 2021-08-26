Суборбитальный корабль компании Blue Origin стартовал с космодрома в Техасе

В Техасе успешно стартовал суборбитальный корабль компании Blue Origin Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракета-носитель с суборбитальным кораблем New Shepard компании Blue Origin с оборудованием NASA стартовала с космодрома в городе Ван-Хорн штат Техас.

Запуск состоялся в 10:31 по местному времени. На борту корабля разместили 18 грузов, 11 из которых зарезервированы на NASA.

Во время суборбитального полета будет протестировано оборудование, которое планируется использовать во время лунных миссий. Среди таких приборов — лидар и компьютер, отвечающий за снижение и прилунение.

Напомним, в июле 2021 года корабль New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом на борту успешно отправился в космос. Вместе с ним в космос отправились его младший брат Марк Безос, а также почетный гость – 82-летняя американка Уолли Фанк, ставшая в 1961 году самой молодой выпускницей программы "Женщина в космосе". На борту корабля также находился турист, который купил билет на космическое путешествие за 28 миллионов долларов.