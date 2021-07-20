Корабль с Джеффом Безосом на борту успешно стартовал в космос
Фото: EAST NEWS
Корабль New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом на борту успешно отправился в космос. Космическое судно стартовало с космодрома во вторник, 20 июля.
Богатейший человек в мире, основатель компании Blue Origin накануне сообщал, что вместе с ним в космос отправится его младший брат Марк Безос, а также почетный гость – 82-летняя американка Уолли Фанк, ставшая в 1961 году самой молодой выпускницей программы «Женщина в космосе». На борту корабля также находится турист, который купил билет на космическое путешествие за 28 миллионов долларов.
На высоте примерно в 60-70 километров капсула корабля New Shepard отделится от ракеты-носителя и достигнет высоты примерно в 105 километров. Экипаж будет ощущать невесомость на протяжении трех-четырех минут, а в общей сложности полет будет длиться 11 минут.
Напомним, что сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию полета Джеффа Безоса в космическое пространство.
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