Корабль с Джеффом Безосом на борту успешно стартовал в космос Фото: EAST NEWS

Корабль New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом на борту успешно отправился в космос. Космическое судно стартовало с космодрома во вторник, 20 июля.

Богатейший человек в мире, основатель компании Blue Origin накануне сообщал, что вместе с ним в космос отправится его младший брат Марк Безос, а также почетный гость – 82-летняя американка Уолли Фанк, ставшая в 1961 году самой молодой выпускницей программы «Женщина в космосе». На борту корабля также находится турист, который купил билет на космическое путешествие за 28 миллионов долларов.

На высоте примерно в 60-70 километров капсула корабля New Shepard отделится от ракеты-носителя и достигнет высоты примерно в 105 километров. Экипаж будет ощущать невесомость на протяжении трех-четырех минут, а в общей сложности полет будет длиться 11 минут.

Напомним, что сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию полета Джеффа Безоса в космическое пространство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Богатейший человек Земли Джеф Безос отправляется в космос вместе с самым пожилым и самым юным астронавтами

Как основатель Amazon 20 лет шёл к исполнению детской мечты (подробности)

Джефф Безос превратил космос в аттракцион из Диснейленда

Самый богатый человек планеты и его спутники за 11 минут слетали в космос и благополучно вернулись обратно (подробности)