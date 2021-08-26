Власти Москвы введут штраф от 5 тысяч рублей за "громкую" езду ночью

Московские власти введут штраф от 5 тысяч рублей за "громкую" езду ночью Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Мосгордуму внесут законопроект, предусматривающий штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение тишины со стороны водителей.

Градоначальник отметил, что жители столицы часто жалуются на автолюбителей или мотоциклистов, которые ездят без глушителей или с громкой музыкой в ночное время суток.

- Существующие федеральные административные наказания – совсем никакие. Штраф 500 рублей с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто – люди далеко не бедные, им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, — написал Собянин у себя в блоге.

Мэр заявил о необходимости введения минимальной планки штрафа в пять тысяч рублей и привязки суммы штрафа к мощности транспорта.

Ранее МВД России подготовило проект постановления о новых правилах проверки водителей на опьянение. В частности, документ определяет список средств измерения, так как ранее анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе не были включены в данный перечень. Проект МВД предлагает закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе, проверенных в установленном порядке юрлицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством России.