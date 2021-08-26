Памфилова рассказала про формирование избирательных комиссий: Это - ваши соседи, друзья

Элла Памфилова рассказала про формирование избирательных комиссий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала про формирование избирательных комиссий.

- У нас принцип формирования комиссии сам по себе создает условия контроля. Потому что половина в составе комиссии - представители партий. У нас 100 000 комиссий. И приоритет по закону - сначала партии направляют своих представителей, вторая половина - это представители госслужащих, муниципальных служащих. У нас во второй половине служащих стало около четверти. А если скажу об участковых - менее 6%. Там - представители граждан, организаций. Это - ваши соседи, друзья, — сказала она kp.ru.

Ранее Элла Памфилова рассказала, почему нынешняя кампания будет сложной. На компанию влияют и пандемия коронавирусной инфекции, и антироссийские санкции. Памфилова отметила, что у некоторых есть желание дискредитировать выборы - например, в информационное пространство уже "вбрасываются" сообщения о возможных фальсификациях.