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Политика26 августа 2021 19:25

Памфилова рассказала про формирование избирательных комиссий: Это - ваши соседи, друзья

Принцип сам по себе создает условия контроля, отметила председатель ЦИК
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Элла Памфилова рассказала про формирование избирательных комиссий

Элла Памфилова рассказала про формирование избирательных комиссий

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала про формирование избирательных комиссий.

- У нас принцип формирования комиссии сам по себе создает условия контроля. Потому что половина в составе комиссии - представители партий. У нас 100 000 комиссий. И приоритет по закону - сначала партии направляют своих представителей, вторая половина - это представители госслужащих, муниципальных служащих. У нас во второй половине служащих стало около четверти. А если скажу об участковых - менее 6%. Там - представители граждан, организаций. Это - ваши соседи, друзья, — сказала она kp.ru.

Ранее Элла Памфилова рассказала, почему нынешняя кампания будет сложной. На компанию влияют и пандемия коронавирусной инфекции, и антироссийские санкции. Памфилова отметила, что у некоторых есть желание дискредитировать выборы - например, в информационное пространство уже "вбрасываются" сообщения о возможных фальсификациях.