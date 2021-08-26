Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н"

Российский Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса "Эпиваккорона-Н" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранение России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона-Н". Об этом следует из государственного реестра лекарственных средств.

- "ЭпиВакКорона-Н". Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года, — гласит текст документа.

Напомним, вакцина разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат является модернизированной версией уже одобренной вакцины от коронавируса "ЭпиВаКорона".

Как сообщал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючковв разговоре с kp.ru, "ЭпиВакКорона – Н" – это препарат не для того, чтобы усилить иммуногенность, иммунный ответ организма, а для того, чтобы удешевить производство и улучшить возможность массового производства вакцины.