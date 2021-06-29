Вакцина ЭпиВакКорона – Н: что известно про новую прививку, чем отличается

С момента вывода на рынок «ЭпиВакКороны» разработчики пробовали как-то упростить технологию и пришли к выводу, что достаточно оставить два пептида из трех. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н». В чем отличие нового препарата от предыдущей версии «ЭпиВакКороны», когда и как вакцину можно будет применять, «Комсомолка» спросила у иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

ЧТО ЭТО ЗА ВАКЦИНЫ?

- «ЭпиВакКорона» разработана на основе трех пептидов, связанных с белком – носителем. По сути, чтобы получить вакцину, нужно сначала отдельно произвести каждый из этих трех пептидов, затем - белок – носитель. Потом их специальным образом соединить, очистить, и получить готовую субстанцию, из которой и производится препарат. Получается довольно дорого, - говорит Николай Крючков.

С момента вывода на рынок «ЭпиВакКороны» разработчики пробовали как-то упростить технологию и пришли к выводу, что достаточно оставить два пептида из трех.

- Не ясно, будут ли это пептиды того же состава, или модифицированного, это изложено в регистрационном досье, а доступа к этому досье нет, - продолжает эксперт. - Поскольку в результате такого изменения вакцины существенно меняется активное вещество иммунобиологического препарата, экспертная организация Минздрава не дала добро на то, чтобы минимальными усилиями, путем проведения только доклинических исследований, приравнять эти два препарата – «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона – Н».

КОГДА «ЭПИВАККОРОНА – Н» СТАНЕТ ДОСТУПНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ?

Сейчас «ЭпиВакКорона – Н» только вступает в клинические исследования и начинается первая фаза испытаний.

- Это еще не регистрация препарата, это только начало клинических исследований. Соответственно, после первой и второй фазы испытаний, вполне вероятно, что «ЭпиВакКорона – Н» по ускоренной схеме в конце года, возможно, в ноябре, будет получать регистрационное удостоверение, в котором разработчики обязуются провести третью фазу исследований, скорее всего, сокращенного объема, - считает Николай Крючков.

«ЭпиВакКорона – Н» – это препарат не для того, чтобы усилить иммуногенность, иммунный ответ организма, а для того, чтобы удешевить производство и улучшить возможность массового производства вакцины, подчеркивает эксперт.

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