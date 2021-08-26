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В мире26 августа 2021 19:36

Более 30 человек пострадали при взрыве в воинской части на юге Казахстана

На место инцидента вылетел министр обороны страны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Свыше 30 человек пострадали при взрыве в воинской части на юге Казахстана

Свыше 30 человек пострадали при взрыве в воинской части на юге Казахстана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

- В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 32 человека, — гласит сообщение пресс-службы.

В Жамбылскую область вылетели министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и заместитель министр внутренних дел.

Напомним, взрыв произошел в четверг, 26 августа. Как уточняли в Министерстве обороны Казахстана, сначала произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара были привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Причины возгорания выясняются. На место происшествия направлена была комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.