Четверо военных США погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле

В Кабуле как минимум четверо военных США погибли при взрыве у аэропорта Фото: REUTERS

По меньшей мере четверо военнослужащих Соединенных Штатов Америки погибли при взрывах в Кабуле. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свой источник.

Как рассказал собеседник газеты, американский посол в Кабуле сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре американских морских пехотинца. Еще трое военнослужащих пострадали.

Напомним, ранее в аэропорту афганского города Кабул произошел взрыв. Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана. Как минимум 70 человек пострадали. Еще 13 человек погибли. Среди пострадавших и погибших есть военнослужащие Соединенных Штатов Америки. В администрации США заявили, что за взрыв ответственна террористическая организация ИГ*.

*Запрещенная в России террористическая организация