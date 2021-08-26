Число погибших военных США при взрыве у аэропорта в Кабуле достигло 10 человек

Число погибших американских военных при взрыве у аэропорта в Кабуле достигло 10 человек Фото: REUTERS

Число жертв среди американских военных в результате взрыва у аэропорта в Кабуле достигло 10 человек. Об этом сообщил телеканал Fox.

По данным AP, при взрыве погибли 11 морских пехотинцев и один медик ВМС.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о гибели военных Соединенных Штатов.

- Мы можем подтвердить, что некоторое число военнослужащих США было убито сегодня в результате комплексной атаки в аэропорту Кабула. Некоторое число других лечат от ран, — написал Кирби у себя в Twitter.

По информации американских властей, взрыв также привел к жертвам со стороны Афганистана, добавил пресс-секретарь американского военного ведомства.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свой источник, сообщила, что по меньшей мере четверо военнослужащих погибли при взрывах. Как рассказал собеседник газеты, американский посол в Кабуле сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре американских морских пехотинца. Еще трое военнослужащих пострадали.