Число жертв при взрыве у аэропорта в Кабуле достигло 60 человек

Число погибших при взрыве у аэропорта в Кабуле достигло 60 человек Фото: REUTERS

Количество погибших при взрыве в аэропорту Кабула достигло 60 человек. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Министерство здравоохранения Афганистана.

Также, по информации афганских медиа, общее число пострадавших достигло 130 человек.

Напомним, ранее в аэропорту афганского города Кабул произошел взрыв. Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана. Как минимум 70 человек пострадали. Еще 13 человек погибли. Среди пострадавших и погибших есть военнослужащие Соединенных Штатов Америки. В администрации США заявили, что за взрыв ответственна террористическая организация ИГИЛ*. При этом в "Талибане"* отметили, что у них пока нет данных о том, кто виновен в трагедии.

*Запрещенная в России террористическая организация