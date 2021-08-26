Число пострадавших при взрыве в воинской части на юге Казахстана выросло до 60 человек

Число жертв при взрыве в воинской части на юге Казахстана выросло до 60 человек Фото: Андрей ЗАМАХИН

Число пострадавших от взрывов в воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до 60 человек. Об этом сообщили в областной администрации.

- По состоянию на 23.30 (20.30 мск) в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек. Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в областном центре подготовили более 400 койко-мест для пострадавших. Также мобилизованы 32 врача и 56 медработников.

Напомним, взрыв произошел в четверг, 26 августа. Как уточняли в Министерстве обороны Казахстана, сначала произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара были привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Причины возгорания выясняются. В Жамбылскую область вылетели министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и заместитель министр внутренних дел.