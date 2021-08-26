Генсек ООН осудил взрывы в Кабуле

В ООН заявили, что взрывы в Кабуле говорят о нестабильности ситуации в Афганистане Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность взрывами в Кабуле. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш осудил теракты и выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов.

- Происшедшее свидетельствует о нестабильной ситуации в Афганистане, это укрепляет нашу решимость оказывать помощь народу Афганистана, — добавил Дюжаррик.

Он также рассказал, что представители ООН находились рядом с аэропортом во время взрывов, но не пострадали и сейчас находятся в безопасности.

Напомним, в четверг, 26 августа, в столице Афганистана прогремели пять взрывов. Первый два произошли у кабульского аэропорта, один из них совершил смертник. В администрации Соединенных Штатов Америки заявили, что за взрыв ответственна террористическая организация ИГИЛ*. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Министерство здравоохранения Афганистана, суммарное количество жертв от взрывов достигло 60 человек. Еще 130 человек пострадали.

*Запрещенная в России террористическая организация