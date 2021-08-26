Еще два взрыва прогремели в Кабуле

В Кабуле прогремели еще два взрыва
Фото: REUTERS
Еще два взрыва произошли в афганском городе Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Подробностей о местах, где произошли взрывы, нет. Данные о погибших или пострадавших отсутствуют.
При этом турецкий телеканал TRT сообщил только об одном взрыве.
Напомним, что ранее в столице Афганистана произошло еще три взрыва. Первый два произошли у кабульского аэропорта, один из них совершил смертник. В администрации Соединенных Штатов Америки заявили, что за взрыв ответственна террористическая организация ИГИЛ*. При этом в "Талибане"* отметили, что у них пока нет данных о том, кто виновен в трагедии.
Третий взрыв прогремел, когда на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль, принадлежащий представителям "Талибана"*.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Министерство здравоохранения Афганистана, суммарное количество жертв от взрывов достигло 60 человек. Еще 130 человек пострадали.
*Запрещеннык в России террористические организации