Еще два взрыва прогремели в Кабуле

В Кабуле прогремели еще два взрыва Фото: REUTERS

Еще два взрыва произошли в афганском городе Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Подробностей о местах, где произошли взрывы, нет. Данные о погибших или пострадавших отсутствуют.

При этом турецкий телеканал TRT сообщил только об одном взрыве.

Напомним, что ранее в столице Афганистана произошло еще три взрыва. Первый два произошли у кабульского аэропорта, один из них совершил смертник. В администрации Соединенных Штатов Америки заявили, что за взрыв ответственна террористическая организация ИГИЛ*. При этом в "Талибане"* отметили, что у них пока нет данных о том, кто виновен в трагедии.

Третий взрыв прогремел, когда на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль, принадлежащий представителям "Талибана"*.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Министерство здравоохранения Афганистана, суммарное количество жертв от взрывов достигло 60 человек. Еще 130 человек пострадали.

*Запрещеннык в России террористические организации