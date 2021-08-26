ЦБ предупредил банки о рисках блокировки четырех VPN-сервисов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России допустил блокировку Роскомнадзором четырех VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. Речь идет о сервисах Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.

Отмечается, что 26 августа регулятор направил банкам письмо с просьбой до 2 сентября текущего года информировать ЦБ об используемых VPN-сервисах. Это необходимо для того, чтобы их блокировка не затронула банки. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо первого заместителя директора департамента Банка России Артема Сычева.

Что касается Роскомнадзора (РКН), то ведомство намерено провести комплекс мероприятий для ограничения использования данных сервисов".

Ранее сообщалось, что РКН ввел ограничения на использование сервисов обхода сайтов VyprVPN и Opera VPN. В надзорном ведомстве объяснили, что такие меры приняты "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту". Исключения составят российские компании, которым VPN-сервисы необходимы для непрерывных технологических процессов.