Зеленский заявил, что делает все для уважения Украины за границей Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для того, чтобы страну, которой он руководит, "уважали за границей".

В частности, украинский лидер назвал ключевым достижением на посту главы государства движение Украины в сторону субъектности.

- Я считаю, что мы точно субъективируемся. Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, ... чтобы считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом, чтоб мы были вместе, чтоб за нас не решали вопросы, - заявил Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1".