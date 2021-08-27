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Здоровье27 августа 2021 5:03

В "Векторе" заявили, что дельта-штамм коронавируса выживает в воде до 72 часов

Жизнеспособность данного штамма сохраняется, как и у других штаммов ковида
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В "Векторе" заявили, что дельта-штамм коронавируса выживает в воде до 72 часов

В "Векторе" заявили, что дельта-штамм коронавируса выживает в воде до 72 часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" изучили сроки выживания дельта-штамма коронавируса в воде. Оказалось, что его жизнеспособность сохраняется до 72 часов. Это говорит о том, что способность вируса существовать в данной среде и передаваться такая же, как и у других штаммов covid-19.

- Специалисты проводили исследования аналогично предыдущим. Отличий в динамике инактивации в воде у варианта "дельта" не выявлено, - рассказали в "Векторе" "Известиям".