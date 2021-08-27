Синоптик Тишковец пообещал июньскую погоду в Москве 27 августа 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Москвы сегодня днем воздух прогреется до июньской нормы. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети Instagram.

Синоптик отметил, что пока что в столице пасмурно и прохладно, однако ближе к обеду вероятность осадков пойдёт на убыль из-за усиления влияния юго-западной периферии антициклона.

- Воздух прогреется до июньской норм, будет облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха в Москве составил от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье может потеплеть до 24 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба и не будет меняться, скорость восточного ветра три-восемь метров в секунду, - рассказал Евгений Тишковец.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам "чудесную" погоду в конце текущей недели.