Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти в отставку после взрывов на складе боеприпасов. Фото: кадр из видео

Глава министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку после взрывов и пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области. Об этом он сообщил в пятницу, 27 августа, в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистом.

Министр обороны страны отметил при этом, что окончательное решение по данному вопросу останется за руководством государства.

- В первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку. Однако окончательное решение — за руководством страны, - сказал Нурлан Ермекбаев, чьи слова цитирует Радио Азаттык.

Как писал ранее сайт kp.ru, во время ликвидации последствий сильного пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области на территории Казахстана погибли четверо военнослужащих.