Четверо военных погибли при ликвидации последствий пожара на складе в Казахстане. Фото: кадр из видео

Во время ликвидации последствий сильного пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области на территории Казахстана погибли четверо военнослужащих. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил глава местного министерства обороны Нурлан Ермекбаев во время брифинга.

- К несчастью, в результате тушения пожара и ликвидации последствий взрывов на военном складе погибли четыре военнослужащих, - сообщил министр.

В МЧС отметили, что количество пострадавших при ЧП на складе воинской части на юге государства возросло до 90, из них 49 – сотрудники ведомства.

Напомним, пожар и не менее шести взрывов произошли на складе воинской части в Жамбылской области вчера вечером. На данном складе хранились инженерные боеприпасы.

Как писал сайт kp.ru, ранее говорилось, что в общей сложности в результате инцидента пострадали 66 человек, в том числе 12 военных. На сегодняшнее утро в медицинских учреждениях остаются 28 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. По факту взрывов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и опасными веществами. Жители расположенных в окрестности сел были эвакуированы.