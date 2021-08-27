Минобрнауки РФ хочет ужесточить правила олимпиад из-за большого числа «стобалльников»

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предлагает ужесточить требования к проведению олимпиад на фоне роста количества тех, кто набирает на них сто баллов. По словам министра, также для изменения приемной кампании необходимо расширить число топ-вузов в регионах и пересмотреть отдельные предметы Единого государственного экзамена.

«Надо очень внимательно посмотреть на систему олимпиад. Количество олимпиадников увеличивается. Мне кажется, требования к проведению олимпиад в этом году надо пересмотреть и серьезно их ужесточить», – сказал Фальков в интервью РБК.

Также глава Минобрнауки ответил на претензии абитуриентов, заявивших о несправедливом порядке приема в вузы в одну волну, когда некоторые из выпускников рискуют никуда не поступить. По мнению Фалькова, приемная кампания в две волны также имеет элементы лотереи, прежде всего для абитуриентов из регионов, которые подают документы на поступление в топ-вузы и в вузы родного региона.

«Система зачисления в две волны больше соответствовала столичным вузам и тем абитуриентам, у которых очень высокие баллы. Допустим, абитуриент из региона подает документы в московский вуз и одновременно, для подстраховки, в региональный. Не попадая в первую волну в столичный вуз, он подает документы, а кто-то из тех, кто сидел и ждал своего места во вторую волну, не проходит. Это лотерея», – пояснил министр.

Как писал сайт kp.ru, некоторые вузы России не смогли набрать нужное число первокурсников на фоне отмены второй волны зачисления и объявили дополнительный набор. Среди них МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ.