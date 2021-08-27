Фальков рассказал о создании кампусов мирового уровня в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России в настоящее время создают кампусы мирового уровня, в стране активно формируется уникальная инфраструктура. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Глава ведомства отметил, что сейчас идет работы по трем кампусам, они обеспечены финансированием.

- В Томске будет расположен уникальный межвузовский кампус, который объединяет шесть университетов и более десяти научных институтов. Новый кампус создается в Новосибирске. Он вдохнет новую жизнь в Академгородок, ядром которого становится Новосибирский госуниверситет. Там во всю идет проектирование и скоро начнется строительство. В Москве строится кампус МГТУ имени Баумана — флагмана нашего инженерного образования, - рассказал Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.

Как писал сайт kp.ru, Фальков также отметил, что российское Минобрнауки планирует в ближайшее время ужесточить правила олимпиад из-за большого числа «стобалльников».